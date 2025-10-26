Octobre Rose randonnée Salle Artymès Mesquer

Salle Artymès Rue des sports Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : –

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 12:30:00

2025-10-26

Randonnée au profit de la lutte contre le cancer du sein.

​Départ groupé à 10h. .

Salle Artymès Rue des sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 25 99 47 captonicmesquer@gmail.com

