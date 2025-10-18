Octobre rose randonnée Montboucher
Octobre rose randonnée Montboucher samedi 18 octobre 2025.
Octobre rose randonnée
salle des fêtes Montboucher Creuse
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Randonnée pédestre d’environ 6km organisée par Montboucher Loisirs Culture t sa section Gym au profit de la ligue contre le cancer.
Départ de lma salle des fêtes de Montbouocher à 14h.
Participation de 2€ minimum et collation à l’arrivée.
Stand spécial octobre rose dans la salle des fêtes avec parapluies, stylos, gourdes… au profit de la ligue. .
salle des fêtes Montboucher 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 07 85 47
English : Octobre rose randonnée
German : Octobre rose randonnée
Italiano :
Espanol : Octobre rose randonnée
L’événement Octobre rose randonnée Montboucher a été mis à jour le 2025-10-07 par Creuse Tourisme