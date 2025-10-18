Octobre rose randonnée Montboucher

salle des fêtes Montboucher Creuse

Tarif : 2 – 2 – EUR

Randonnée pédestre d’environ 6km organisée par Montboucher Loisirs Culture t sa section Gym au profit de la ligue contre le cancer.

Départ de lma salle des fêtes de Montbouocher à 14h.

Participation de 2€ minimum et collation à l’arrivée.

Stand spécial octobre rose dans la salle des fêtes avec parapluies, stylos, gourdes… au profit de la ligue. .

salle des fêtes Montboucher 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 07 85 47

