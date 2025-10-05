Octobre Rose randonnée pédestre Cosnac

Octobre Rose randonnée pédestre Cosnac dimanche 5 octobre 2025.

Octobre Rose randonnée pédestre

Cosnac Corrèze

Randonnée pédestre de 5 km, organisée dans le cadre d’octobre rose, en partenariat avec l’association Rando réveil.

RDV à partir de 9h à la salle polyvalente.

Tarif 5€. Gratuit -12ans. .

Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 82 97

