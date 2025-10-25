Octobre rose Randonnée pédestre Friaucourt
Octobre rose Randonnée pédestre Friaucourt samedi 25 octobre 2025.
Octobre rose Randonnée pédestre
Rue des Écoles Friaucourt Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 09:30:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Animations et sensibilisation au dépistage précoce et à la lutte contre les cancers.
Jeux picards divers, vente de crêpes, de roses, grilles de tombola.
A partir de 10h30 randonnée pédestre (si la météo le permet).
Animations et sensibilisation au dépistage précoce et à la lutte contre les cancers.
Jeux picards divers, vente de crêpes, de roses, grilles de tombola.
A partir de 10h30 randonnée pédestre (si la météo le permet). .
Rue des Écoles Friaucourt 80940 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr
English :
Activities to raise awareness of early detection and the fight against cancer.
Various Picardy games, sale of pancakes and roses, tombola.
From 10.30 am: hiking (weather permitting).
German :
Animationen und Sensibilisierung für die Früherkennung und Bekämpfung von Krebserkrankungen.
Verschiedene Picardische Spiele, Verkauf von Crêpes, Rosen, Tombola-Gitter.
Ab 10:30 Uhr: Wanderung (wenn das Wetter es zulässt).
Italiano :
Attività di sensibilizzazione alla diagnosi precoce e alla lotta contro il cancro.
Vari giochi picardiani, vendita di frittelle e rose, tombola.
Dalle 10.30: percorso a piedi (tempo permettendo).
Espanol :
Actividades de sensibilización sobre la detección precoz y la lucha contra el cáncer.
Diversos juegos de Picardía, venta de tortitas y rosas, tómbola.
A partir de las 10.30 h: ruta de senderismo (si el tiempo lo permite).
L’événement Octobre rose Randonnée pédestre Friaucourt a été mis à jour le 2025-09-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS