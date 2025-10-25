Octobre rose Randonnée pédestre Friaucourt

Octobre rose Randonnée pédestre Friaucourt samedi 25 octobre 2025.

Octobre rose Randonnée pédestre

Rue des Écoles Friaucourt Somme

Début : 2025-10-25 09:30:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Animations et sensibilisation au dépistage précoce et à la lutte contre les cancers.

Jeux picards divers, vente de crêpes, de roses, grilles de tombola.

A partir de 10h30 randonnée pédestre (si la météo le permet).

Rue des Écoles Friaucourt 80940 Somme Hauts-de-France

English :

Activities to raise awareness of early detection and the fight against cancer.

Various Picardy games, sale of pancakes and roses, tombola.

From 10.30 am: hiking (weather permitting).

German :

Animationen und Sensibilisierung für die Früherkennung und Bekämpfung von Krebserkrankungen.

Verschiedene Picardische Spiele, Verkauf von Crêpes, Rosen, Tombola-Gitter.

Ab 10:30 Uhr: Wanderung (wenn das Wetter es zulässt).

Italiano :

Attività di sensibilizzazione alla diagnosi precoce e alla lotta contro il cancro.

Vari giochi picardiani, vendita di frittelle e rose, tombola.

Dalle 10.30: percorso a piedi (tempo permettendo).

Espanol :

Actividades de sensibilización sobre la detección precoz y la lucha contra el cáncer.

Diversos juegos de Picardía, venta de tortitas y rosas, tómbola.

A partir de las 10.30 h: ruta de senderismo (si el tiempo lo permite).

