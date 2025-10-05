Octobre rose Randonnée pédestre Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo
Octobre rose Randonnée pédestre Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo dimanche 5 octobre 2025.
Octobre rose Randonnée pédestre
Salle d’Armor Boulevard de Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 13:00:00
2025-10-05
À l’occasion d’Octobre Rose, Saint-Cast-le Guildo se mobilise pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Cet événement est organisé en partenariat avec l’association “Saint-Cast-le Guildo, Ma Ville en Rose”. Venez marcher en famille, entre amis ou en solo pour montrer votre solidarité.
– Deux parcours accessibles à tous
4 km Marche urbaine
8 km Marche sur le GR 34
Déroulement de la matinée
9h Rassemblement des participants à la Salle d’Armor
9h15 9h30 Départ des marches
Collation offerte à l’arrivée à la Salle d’Armor
Encadrement assuré par les bénévoles de l’association “Randonnée Castine”.
Chaque pas compte ! Ensemble, soutenons la recherche et rappelons l’importance du dépistage. .
