Octobre rose Randonnée pédestre Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Salle d’Armor Boulevard de Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 13:00:00

2025-10-05

À l’occasion d’Octobre Rose, Saint-Cast-le Guildo se mobilise pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Cet événement est organisé en partenariat avec l’association “Saint-Cast-le Guildo, Ma Ville en Rose”. Venez marcher en famille, entre amis ou en solo pour montrer votre solidarité.

– Deux parcours accessibles à tous

4 km Marche urbaine

8 km Marche sur le GR 34

Déroulement de la matinée

9h Rassemblement des participants à la Salle d’Armor

9h15 9h30 Départ des marches

Collation offerte à l’arrivée à la Salle d’Armor

Encadrement assuré par les bénévoles de l’association “Randonnée Castine”.

Chaque pas compte ! Ensemble, soutenons la recherche et rappelons l’importance du dépistage. .

Salle d’Armor Boulevard de Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

