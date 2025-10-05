Octobre rose: randonnée pédestre Saint-Pardoux-l’Ortigier
Octobre rose: randonnée pédestre
Lac Saint-Pardoux-l’Ortigier Corrèze
L’association DE MAINS EN MAINS organise une RANDO dans le cadre d’Octobre ROSE, au profit de la lutte contre le cancer.
Circuits de 5 ou 11 km
Départ à partir de 8h au lac de Saint Pardoux l’Ortigier
Tarif: 7€ comprenant petit dej’ et ravitaillement.
Possibilité petite collation au retour. .
Lac Saint-Pardoux-l’Ortigier 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 26 52 67
