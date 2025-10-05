Octobre rose: randonnée pédestre Saint-Pardoux-l’Ortigier

L’association DE MAINS EN MAINS organise une RANDO dans le cadre d’Octobre ROSE, au profit de la lutte contre le cancer.

Circuits de 5 ou 11 km

Départ à partir de 8h au lac de Saint Pardoux l’Ortigier

Tarif: 7€ comprenant petit dej’ et ravitaillement.

Possibilité petite collation au retour. .

