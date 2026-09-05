Informations pratiques

Neuilly-le-Brignon

Octobre Rose : Randonnée semi-nocturne

12 Rue de l’Épeautre Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 16:00:00

fin : 2026-10-17 23:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Randonnée semi nocturne de 3.7km ou 9.6km ou 13.5km dans le cadre d’ Octobre Rose, suivi d’un repas et d’un feu d’artifice. Rendez-vous pour la randonnée: 16h, départ à 16h30, ravitaillement à mi-parcours, repas à 20h30.

Feu d’artifice à 22h.

Randonnée semi nocturne de 3.7km ou 9.6km ou 13.5km dans le cadre d’ Octobre Rose, suivi d’un repas et d’un feu d’artifice.

Il est possible d’assister seulement à la randonnée ou seulement au repas. ( réservation obligatoire pour les repas)

Rendez-vous pour la randonnée: 16h, départ à 16h30, ravitaillement à mi-parcours, repas à 20h30.

Feu d’artifice à 22h.

Repas 15€/pers (dont 1€ pour octobre rose) tartiflette, soupe à l’oignon, salade de fruit. 5 .

12 Rue de l’Épeautre Neuilly-le-Brignon 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 87 53 69 23

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English :

A 3.7 km, 9.6 km, or 13.5 km semi-night hike as part of Pink October, followed by a meal and fireworks. Meeting time for the hike: 4:00 p.m., departure at 4:30 p.m., refreshments halfway through the course, dinner at 8:30 p.m.

Fireworks at 10:00 p.m.

L’événement Octobre Rose : Randonnée semi-nocturne Neuilly-le-Brignon a été mis à jour le 2026-09-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire