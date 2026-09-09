Informations pratiques

Vailly-sur-Sauldre

[Octobre Rose] Randonnée

26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

OCTOBRE ROSE – TOUS ENSEMBLE !

Randonnée solidaire au profit des Roses de Jeanne

Ouverte à tous 8,5 km (option 5 km possible)

Café d’accueil offert par Vailly Loisirs Pédestre

Pot de l’amitié à l’arrivée offert par la Mairie

Venez marcher, partager un bon moment et surtout soutenir une belle cause ! .

26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 47 41 58

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English :

PINK OCTOBER? LET’S DO THIS TOGETHER!

L’événement [Octobre Rose] Randonnée Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois