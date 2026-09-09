[Octobre Rose] Randonnée Vailly-sur-Sauldre
samedi 17 octobre 2026 · Vailly-sur-Sauldre
Informations pratiques
Vailly-sur-Sauldre
[Octobre Rose] Randonnée
26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
OCTOBRE ROSE – TOUS ENSEMBLE !
Randonnée solidaire au profit des Roses de Jeanne
Ouverte à tous 8,5 km (option 5 km possible)
Café d’accueil offert par Vailly Loisirs Pédestre
Pot de l’amitié à l’arrivée offert par la Mairie
Venez marcher, partager un bon moment et surtout soutenir une belle cause ! .
26 Rue du Vieux Château Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 47 41 58
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English :
PINK OCTOBER? LET’S DO THIS TOGETHER!
L’événement [Octobre Rose] Randonnée Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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