Octobre rose randonnées Salle polyvalente Melrand dimanche 26 octobre 2025.
Début : 2025-10-26 08:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Départ 8h avec 2 circuits de randonnée de 6 et 10 km.
T-shirt offert à l’inscription. Les bénéfices de la journée seront reversés à l’association des kinés du sein.
En partenariat avec l’amicale des Sapeurs Pompiers de Melrand. .
Salle polyvalente Rue de Saint-Rivalain Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 22 68
