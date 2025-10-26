Octobre rose randonnées Salle polyvalente Melrand

Salle polyvalente Rue de Saint-Rivalain Melrand Morbihan

Début : 2025-10-26 08:00:00

Départ 8h avec 2 circuits de randonnée de 6 et 10 km.

T-shirt offert à l’inscription. Les bénéfices de la journée seront reversés à l’association des kinés du sein.

En partenariat avec l’amicale des Sapeurs Pompiers de Melrand. .

Salle polyvalente Rue de Saint-Rivalain Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 22 68

