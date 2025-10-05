Octobre rose Randonnées roses Trélivan

Octobre rose Randonnées roses Trélivan dimanche 5 octobre 2025.

Octobre rose Randonnées roses

Salle Clément Ader Trélivan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-05 08:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Inscriptions dès 8h30, parcours fléchés

– marche douce 4 km PMR / famille

– marche nordique 10 km

– marches 6 et 10 km

Au retour, collation, animation musicale, divers stands (Ligue, dépistage, bien-être…) .

Salle Clément Ader Trélivan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 16 31

