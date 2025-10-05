Octobre rose Randonnées roses Trélivan
Octobre rose Randonnées roses Trélivan dimanche 5 octobre 2025.
Octobre rose Randonnées roses
Salle Clément Ader Trélivan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 08:30:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Inscriptions dès 8h30, parcours fléchés
– marche douce 4 km PMR / famille
– marche nordique 10 km
– marches 6 et 10 km
Au retour, collation, animation musicale, divers stands (Ligue, dépistage, bien-être…) .
Salle Clément Ader Trélivan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 16 31
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Octobre rose Randonnées roses Trélivan a été mis à jour le 2025-09-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme