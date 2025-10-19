Octobre Rose Rassemblement de voitures anciennes et randonnées Souillac

Octobre Rose Rassemblement de voitures anciennes et randonnées Souillac dimanche 19 octobre 2025.

Octobre Rose Rassemblement de voitures anciennes et randonnées

Place Pierre Betz Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 12:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Rassemblement de voitures anciennes de l’association Les Vieux Pistons Périgourdins

Échauffement par le Box Fit Gym à 9h15 suivi des parcours pédestre par l’association “Les Sendarels” Vente des accessoires au profit de la ligue contre le cancer

Rassemblement de voitures anciennes de l’association Les Vieux Pistons Périgourdins

Échauffement par le Box Fit Gym à 9h15 suivi des parcours pédestre par l’association “Les Sendarels” Vente des accessoires au profit de la ligue contre le cancer .

Place Pierre Betz Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 71 00

English :

Gathering of vintage cars by the Les Vieux Pistons Périgourdins association

Warm-up by Box Fit Gym at 9.15 a.m., followed by walking routes by the association ?Les Sendarels? Sale of accessories in aid of the League Against Cancer

German :

Oldtimertreffen des Vereins Les Vieux Pistons Périgourdins

Aufwärmen durch Box Fit Gym um 9:15 Uhr, gefolgt von Fußwegen durch den Verein Les Sendarels Verkauf von Accessoires zugunsten der Krebsliga

Italiano :

Raduno di auto d’epoca organizzato dall’associazione Les Vieux Pistons Périgourdins

Riscaldamento a cura di Box Fit Gym alle 9.15, seguito da percorsi a piedi organizzati da Les Sendarels Vendita di accessori a favore della Lega contro il cancro

Espanol :

Concentración de coches clásicos organizada por la asociación Les Vieux Pistons Périgourdins

Calentamiento a cargo de Box Fit Gym a las 9.15 h, seguido de rutas a pie organizadas por Les Sendarels Venta de accesorios a beneficio de la liga contra el cáncer

L’événement Octobre Rose Rassemblement de voitures anciennes et randonnées Souillac a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Vallée de la Dordogne