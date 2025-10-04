Octobre Rose Rencontre « Au sein des femmes de Touraine » Monts

Octobre Rose Rencontre « Au sein des femmes de Touraine » Monts samedi 4 octobre 2025.

Octobre Rose Rencontre « Au sein des femmes de Touraine »

Place de la Rauderie Monts Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-04 08:00:00

fin : 2025-10-04 13:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Octobre Rose 2025 un mois 100% solidaire

Le CCAS et la Ville de Monts vous convient à l’édition montoise du mois solidaire au profit de la lutte contre le cancer du sein et de la prévention de la maladie.

8h-13h rencontre avec l’association Au sein des femmes de Touraine

Octobre Rose 2025 un mois 100% solidaire

Le CCAS et la Ville de Monts vous convient à l’édition montoise du mois solidaire au profit de la lutte contre le cancer du sein et de la prévention de la maladie.

Octobre Rose à Monts débute par deux rendez-vous

Samedi 4 octobre

8h-13h rencontre avec l’association Au sein des femmes de Touraine, place de La Rauderie

20h30-23h soirée dansante caritative à l’Espace culturel Jean Cocteau avec le soutien de Domitys .

Place de la Rauderie Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 11 92 ccas@monts.fr

English :

Pink October 2025: a month of 100% solidarity

The CCAS and the Town of Monts invite you to the Monts edition of the month of solidarity in aid of the fight against breast cancer and prevention of the disease.

8am-1pm: meeting with the Au sein des femmes de Touraine association

German :

Rosa Oktober 2025: ein 100%ig solidarischer Monat

Das CCAS und die Stadt Monts laden Sie zur Monts-Ausgabe des solidarischen Monats ein, der dem Kampf gegen Brustkrebs und der Prävention der Krankheit zugute kommt.

8h-13h: Treffen mit dem Verein Au sein des femmes de Touraine (Frauen in der Tourai

Italiano :

Ottobre rosa 2025: un mese di solidarietà al 100%

La CCAS e la città di Monts vi invitano all’edizione di Monts del mese della solidarietà a favore della lotta contro il cancro al seno e della prevenzione della malattia.

8.00-13.00: incontro con l’associazione Au sein des femmes de Touraine

Espanol :

Octubre rosa 2025: un mes 100% solidario

La CCAS y la ciudad de Monts le invitan a la edición de Monts del mes de la solidaridad a favor de la lucha contra el cáncer de mama y la prevención de la enfermedad.

de 8:00 a 13:00: encuentro con la asociación Au sein des femmes de Touraine

L’événement Octobre Rose Rencontre « Au sein des femmes de Touraine » Monts a été mis à jour le 2025-09-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme