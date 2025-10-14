Octobre rose Rencontre Chambray-lès-Tours

Pour sa 10e édition Octobre rose , la Médiathèque de Chambray-lès-Tours accueille l’Association Flamme en Rose pour une présentation de son programme « Besoin d’une pause » le mardi 14 octobre 2025 à 18h30.

À cette occasion, Sabrina Muller-Vaccaro, co-autrice et illustratrice de l’ouvrage « J’ai vécu la même chose que toi », viendra présenter ce recueil de témoignages et échanger sur son épreuve du cancer du sein. Ses dessins seront également à découvrir à la Médiathèque.

Un film en lien avec la thématique sera projeté à 14h30.

Réservations à partir du 16 septembre 2025. .

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 17 43

English :

For its 10th edition of « Octobre rose », the Médiathèque de Chambray-lès-Tours is hosting the Flamme en Rose Association for a presentation of its « Besoin d?une pause » program on Tuesday, October 14, 2025 at 6:30pm.

German :

Ausgabe des « Rosa Oktobers » empfängt die Mediathek von Chambray-lès-Tours die Vereinigung Flamme en Rose für eine Präsentation ihres Programms « Bedürfnis nach einer Pause » am Dienstag, den 14. Oktober 2025 um 18.30 Uhr.

Italiano :

Per il suo 10° evento « Ottobre rosa », la Médiathèque de Chambray-lès-Tours ospita l’associazione Flamme en Rose per la presentazione del suo programma « Besoin d’une pause » martedì 14 ottobre 2025 alle 18.30.

Espanol :

Con motivo de su 10º « Octubre Rosa », la Mediateca de Chambray-lès-Tours recibe a la asociación Flamme en Rose para la presentación de su programa « Besoin d’une pause », el martes 14 de octubre de 2025 a las 18.30 horas.

