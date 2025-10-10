Octobre rose Renforcement musculaire et stretching Gymnase Léo Lagrange Eu

Gymnase Léo Lagrange Avenue des Canadiens Eu Seine-Maritime

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10 19:00:00

2025-10-10

Découverte d’un cours de renforcement musculaire et cours de stretching avec l’association Trép’Form au gymnase Léo Lagrange.

Participation de 2 euros reversée à l’association Bout de Chemin .

Gymnase Léo Lagrange Avenue des Canadiens Eu 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 58 76 95

