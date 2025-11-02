[Octobre Rose] Repas dansant et karaoké avec Davidson Salle des fêtes (Houlgate) Houlgate

[Octobre Rose] Repas dansant et karaoké avec Davidson Salle des fêtes (Houlgate) Houlgate dimanche 2 novembre 2025.

[Octobre Rose] Repas dansant et karaoké avec Davidson

Salle des fêtes (Houlgate) 10 boulevard des Belges Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 12:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-11-02

L’association vous propose de passer un moment festif et convivial autour d’un repas animé d’un karaoké ! Au menu cuisse de canard ou brandade de morue, salade, fromage, dessert, café et vin. Inscription avant le 28 octobre.

Un chanteur sommeille en vous ? À moins que vous ne soyez un pro de la danse ? L’association vous propose de passer un moment festif et convivial autour d’un repas animé d’un karaoké !

Au menu cuisse de canard ou brandade de morue, salade, fromage, dessert, café et vin.

Inscription avant le 28 octobre. .

Salle des fêtes (Houlgate) 10 boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 6 64 92 69 09 amicalelaiquehoulgate@gmail.com

English : [Octobre Rose] Repas dansant et karaoké avec Davidson

The association invites you to enjoy a festive and convivial meal with karaoke! Menu: duck leg or cod brandade, salad, cheese, dessert, coffee and wine. Registration by October 28.

German : [Octobre Rose] Repas dansant et karaoké avec Davidson

Der Verein schlägt Ihnen vor, einen festlichen und geselligen Moment bei einem Essen zu verbringen, das mit Karaoke animiert wird! Auf dem Menüplan stehen: Entenkeule oder Kabeljaubrandade, Salat, Käse, Dessert, Kaffee und Wein. Anmeldung vor dem 28. Oktober.

Italiano :

L’associazione vi invita a godervi un pasto festivo e il karaoke! Il menu prevede: coscia d’anatra o brandade di merluzzo, insalata, formaggio, dessert, caffè e vino. Iscrivetevi entro il 28 ottobre.

Espanol :

La asociación le invita a disfrutar de una comida festiva y un karaoke En el menú: muslo de pato o brandada de bacalao, ensalada, queso, postre, café y vino. Inscríbase antes del 28 de octubre.

L’événement [Octobre Rose] Repas dansant et karaoké avec Davidson Houlgate a été mis à jour le 2025-08-24 par OT Normandie Pays d’Auge