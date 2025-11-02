[Octobre Rose] Repas dansant et karaoké avec Davidson Salle des fêtes (Houlgate) Houlgate
Salle des fêtes (Houlgate) 10 boulevard des Belges Houlgate Calvados
Début : 2025-11-02 12:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
2025-11-02
L’association vous propose de passer un moment festif et convivial autour d’un repas animé d’un karaoké ! Au menu cuisse de canard ou brandade de morue, salade, fromage, dessert, café et vin. Inscription avant le 28 octobre.
Salle des fêtes (Houlgate) 10 boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 6 64 92 69 09 amicalelaiquehoulgate@gmail.com
English : [Octobre Rose] Repas dansant et karaoké avec Davidson
The association invites you to enjoy a festive and convivial meal with karaoke! Menu: duck leg or cod brandade, salad, cheese, dessert, coffee and wine. Registration by October 28.
German : [Octobre Rose] Repas dansant et karaoké avec Davidson
Der Verein schlägt Ihnen vor, einen festlichen und geselligen Moment bei einem Essen zu verbringen, das mit Karaoke animiert wird! Auf dem Menüplan stehen: Entenkeule oder Kabeljaubrandade, Salat, Käse, Dessert, Kaffee und Wein. Anmeldung vor dem 28. Oktober.
Italiano :
L’associazione vi invita a godervi un pasto festivo e il karaoke! Il menu prevede: coscia d’anatra o brandade di merluzzo, insalata, formaggio, dessert, caffè e vino. Iscrivetevi entro il 28 ottobre.
Espanol :
La asociación le invita a disfrutar de una comida festiva y un karaoke En el menú: muslo de pato o brandada de bacalao, ensalada, queso, postre, café y vino. Inscríbase antes del 28 de octubre.
