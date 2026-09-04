Octobre Rose: repas galettes – crêpes Salle Le Mousker Saint-Philibert

Informations pratiques

Saint-Philibert

Octobre Rose: repas galettes – crêpes

Salle Le Mousker 2 Ter Rue Jean-François Gouzer Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Venez partagez un repas de galettes et crêpes pour Octobre Rose!

Organisé par Tous en coeur 56 : 5 amies qui ont à cœur d’organiser des manifestations au profit de la lutte contre le cancer.

Leur devise : « Sensibilisation, prévention et information »

Leur but : Récolter des fonds pour des associations locales. .

Salle Le Mousker 2 Ter Rue Jean-François Gouzer Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 6 43 59 61 77

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English :

L’événement Octobre Rose: repas galettes – crêpes Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon