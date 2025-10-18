Octobre Rose Salle des fêtes Ricourt

Octobre Rose Salle des fêtes Ricourt samedi 18 octobre 2025.

Octobre Rose

Salle des fêtes RICOURT Ricourt Gers

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Comme chaque année le village de Ricourt se moblise pour Octobre Rose.

Rendez-vous à 14h30 pour le départ de la marche, de 5 à 14km.

A 19h30, tout le monde se retrouve autour d’un repas avec apéro, potage, grillades, légumes, dessert et café pour 16€ (vin en supplément).

Possiblité de participer seulement à la marche (5€) ou seulement au repas.

Marche + repas 18€

Inscription obligatoire .

Salle des fêtes RICOURT Ricourt 32230 Gers Occitanie +33 6 20 31 53 72

English :

Like every year, the village of Ricourt is mobilized for Pink October.

Meet at 2.30pm for the start of the walk, from 5 to 14km.

At 7.30pm, everyone gathers for a meal including aperitif, soup, grilled meats, vegetables, dessert and coffee for 16? (wine extra).

Option to participate in the walk only (5?) or in the meal only.

Walk + meal 18?

German :

Wie jedes Jahr moblisiert sich das Dorf Ricourt für den Rosa Oktober.

Treffpunkt ist um 14:30 Uhr für den Start der Wanderung, die zwischen 5 und 14 km lang ist.

Um 19:30 Uhr gibt es ein Essen mit Aperitif, Suppe, Grillfleisch, Gemüse, Dessert und Kaffee für 16? (Wein gegen Aufpreis).

Es besteht die Möglichkeit, nur an der Wanderung (5?) oder nur am Essen teilzunehmen.

Wanderung + Essen 18?

Italiano :

Ogni anno, il villaggio di Ricourt partecipa alla campagna Ottobre Rosa.

Ritrovo alle 14.30 per l’inizio della camminata, da 5 a 14 km.

Alle 19.30 ci si ritrova per un pasto che comprende aperitivo, zuppa, carne alla griglia, verdure, dessert e caffè per 16 euro (vino extra).

È possibile partecipare solo alla camminata (5?) o solo al pasto.

Passeggiata + pasto 18?

Espanol :

Todos los años, el pueblo de Ricourt participa en la campaña Octubre Rosa.

Encuentro a las 14.30 h para el inicio de la marcha, de 5 a 14 km.

A las 19.30 h, todos se reúnen para una comida que incluye aperitivo, sopa, carnes a la brasa, verduras, postre y café por 16 € (vino aparte).

Puedes participar sólo en la caminata (5?) o sólo en la comida.

Paseo + comida 18?

L’événement Octobre Rose Ricourt a été mis à jour le 2025-10-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65