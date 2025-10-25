Octobre Rose Rosporden Rosporden

Octobre Rose Rosporden Rosporden samedi 25 octobre 2025.

Octobre Rose Rosporden

Parvis Hôtel de ville Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Octobre Rose Rosporden

2 randos pédestres de 5 et 10 kilomètres RDV Parvis de l’Hôtel de Ville entre 9h00 et 13h00.

Permanence entraide Cancer

Stand crêpes animations sportives

Le Bagad d’ Elliant et la chorale Celesta feront une prestation en fin de matinée

Inscription sur place

d’autres animations Octobre Rose à Rosporden

lundi 13/10 et mercredi 15/10 L’Aïkido des étangs cours d’essai en participation libre à la salle des arts martiaux.

jeudi 16 octobre à 19h30 Séance de fitfoot à la salle Colette Besson (participation libre)

25 octobre soirée Grimp en rose à la halle des sports (tarif fixe sur réservation)

Tous le mois d’octobre Roz Hand’Du met à disposition une urne à chaque match pour récolter des fonds.

Renseignements au 06 71 01 94 62 (Aven Animation) .

Parvis Hôtel de ville Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 71 01 94 62

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre Rose Rosporden Rosporden a été mis à jour le 2025-10-15 par OTC CCA