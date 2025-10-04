Octobre rose Ruffec

Octobre rose Ruffec samedi 4 octobre 2025.

Octobre rose

Piscine Aquaval Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Entrée gratuite, activités diverses, accès à l’espace bien-être ….

.

Piscine Aquaval Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 07 28

English :

Free admission, various activities, access to the wellness area ….

German :

Freier Eintritt, verschiedene Aktivitäten, Zugang zum Wellnessbereich ….

Italiano :

Ingresso gratuito, varie attività, accesso all’area benessere ….

Espanol :

Entrada gratuita, actividades diversas, acceso a la zona de bienestar ….

L’événement Octobre rose Ruffec a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme Destination Nord Charente