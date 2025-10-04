Octobre rose Ruffec
Octobre rose Ruffec samedi 4 octobre 2025.
Octobre rose
Piscine Aquaval Ruffec Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Entrée gratuite, activités diverses, accès à l’espace bien-être ….
Piscine Aquaval Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 07 28
English :
Free admission, various activities, access to the wellness area ….
German :
Freier Eintritt, verschiedene Aktivitäten, Zugang zum Wellnessbereich ….
Italiano :
Ingresso gratuito, varie attività, accesso all’area benessere ….
Espanol :
Entrada gratuita, actividades diversas, acceso a la zona de bienestar ….
L’événement Octobre rose Ruffec a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme Destination Nord Charente