Octobre Rose Place du Gén de Gaulle Sablons sur Huisne
Octobre Rose Place du Gén de Gaulle Sablons sur Huisne samedi 4 octobre 2025.
Octobre Rose
Place du Gén de Gaulle Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 18:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Rando-Rose de 8 km en semi-nocturne.
Inscription place du Général de Gaulle à partir de 18 heures, départ à 19h30.
Pratique chaussures de marche, gilet jaune et lampe frontale obligatoires.
Une organisation de l’association FLASH, au profit de la ligue contre le cancer. .
Place du Gén de Gaulle Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie association.flashconde61@laposte.net
English : Octobre Rose
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Octobre Rose Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2025-09-20 par OT CdC Coeur du Perche