Octobre Rose Place du Gén de Gaulle Sablons sur Huisne samedi 4 octobre 2025.

Octobre Rose

Place du Gén de Gaulle Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Rando-Rose de 8 km en semi-nocturne.

Inscription place du Général de Gaulle à partir de 18 heures, départ à 19h30.

Pratique chaussures de marche, gilet jaune et lampe frontale obligatoires.

Une organisation de l’association FLASH, au profit de la ligue contre le cancer. .

Place du Gén de Gaulle Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie association.flashconde61@laposte.net

