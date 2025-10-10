OCTOBRE ROSE Saint-Gervais-sur-Mare

OCTOBRE ROSE Saint-Gervais-sur-Mare vendredi 10 octobre 2025.

OCTOBRE ROSE

Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Vendredi 10 octobre, la maison de santé des Monts d’Orb vous propose une journée de prévention contre le cancer du sein e 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Pour clôturer la journée,

Spectacle gratuit de Marie Salanon, offert par la Communauté de Commune Grand Orb salle Culturelle de St Gervais.

Vendredi 10 octobre, la maison de santé des Monts d’Orb vous propose une journée de prévention contre le cancer du sein

de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Ateliers de démonstration d’autopalpation

Présence de votre sage femme pour consultation et frottis. (RDV au 06 81 04 74 87)

Point de remise de kits de dépistage & informations

Pour clôturer la journée,

Spectacle gratuit de Marie Salanon, offert par la Communauté de Commune Grand Orb salle Culturelle de St Gervais. .

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 62 28

English :

On Friday October 10, the Maison de Santé des Monts d’Orb will be holding a breast cancer prevention day from 9.30am to 12pm and 2pm to 5pm

To round off the day,

Free show by Marie Salanon, offered by the Communauté de Commune Grand Orb, salle Culturelle de St Gervais.

German :

Am Freitag, den 10. Oktober, bietet Ihnen das Gesundheitszentrum Monts d’Orb einen Tag der Brustkrebsprävention von 9.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr an

Zum Abschluss des Tages,

Kostenlose Aufführung von Marie Salanon, angeboten von der Communauté de Commune Grand Orb salle Culturelle de St Gervais.

Italiano :

Venerdì 10 ottobre, il centro sanitario Monts d’Orb organizza una giornata di prevenzione del tumore al seno dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Per concludere la giornata,

Spettacolo gratuito di Marie Salanon, presentato dalla Communauté de Commune Grand Orb presso la Salle Culturelle di St Gervais.

Espanol :

El viernes 10 de octubre, el centro de salud Monts d’Orb celebrará una jornada de prevención del cáncer de mama de 9.30 a 12.00 y de 14.00 a 17.00 horas

Para completar la jornada

Espectáculo gratuito de Marie Salanon, presentado por la Communauté de Commune Grand Orb en la Salle Culturelle de St Gervais.

L’événement OCTOBRE ROSE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB