Octobre rose Route d'Ascain Saint-Jean-de-Luz vendredi 10 octobre 2025.
Route d'Ascain Piscine Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10.1 EUR
Tarif de base plein tarif
2025-10-10
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Aquafitness et Yoga à 19h45
-Protocoles d’auto-palpation
-Stand d’information avec la Ligue .
Route d’Ascain Piscine Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
