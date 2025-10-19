Octobre rose Saint-Jean-de-Luz

Octobre rose Saint-Jean-de-Luz dimanche 19 octobre 2025.

Octobre rose

Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-19

2025-10-19

9h: marche sur la Place Louis XIV ou grande plage pour les défis .

Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

