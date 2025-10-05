Octobre Rose | Saint Vaast de Longmont Saint-Vaast-de-Longmont
Marche de 5 à 6km. Venez vêtus de rose pour une marche familiale.
Renseignements / inscription 06.43.41.87.70
Saint-Vaast-de-Longmont 60410 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr
English :
5 to 6km walk. Come dressed in pink for a family walk.
Information / registration: 06.43.41.87.70
German :
Wanderung von 5 bis 6 km. Kommen Sie in Rosa gekleidet zu einem Familienmarsch.
Informationen/Anmeldung: 06.43.41.87.70
Italiano :
Passeggiata di 5-6 km. Venite vestiti di rosa per una passeggiata in famiglia.
Informazioni/iscrizione: 06.43.41.87.70
Espanol :
Paseo de 5-6 km. Ven vestido de rosa para un paseo familiar.
Información / inscripción: 06.43.41.87.70
