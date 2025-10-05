Octobre Rose | Saint Vaast de Longmont Saint-Vaast-de-Longmont

Saint-Vaast-de-Longmont Oise

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-05 09:30:00
2025-10-05

Marche de 5 à 6km. Venez vêtus de rose pour une marche familiale.

Renseignements / inscription 06.43.41.87.70
Saint-Vaast-de-Longmont 60410 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00  tourisme@agglo-compiegne.fr

English :

5 to 6km walk. Come dressed in pink for a family walk.

Information / registration: 06.43.41.87.70

German :

Wanderung von 5 bis 6 km. Kommen Sie in Rosa gekleidet zu einem Familienmarsch.

Informationen/Anmeldung: 06.43.41.87.70

Italiano :

Passeggiata di 5-6 km. Venite vestiti di rosa per una passeggiata in famiglia.

Informazioni/iscrizione: 06.43.41.87.70

Espanol :

Paseo de 5-6 km. Ven vestido de rosa para un paseo familiar.

Información / inscripción: 06.43.41.87.70

L’événement Octobre Rose | Saint Vaast de Longmont Saint-Vaast-de-Longmont a été mis à jour le 2025-09-17 par Compiègne Pierrefonds Tourisme