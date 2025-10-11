Octobre Rose Sainte-Colombe

Octobre Rose Sainte-Colombe samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose

Sainte-Colombe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 13:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Dès 13h30 sensibilisation à la salle des fêtes.

Départ à 14h avec une marche avec le choix de 2 parcours accessible à tous, avec une tenue rose, retour vers 16h , pour partager le verre de l’amitié.

La boulangerie du village proposera une baguette spéciale pendant toute la période du mois d’Octobre.

Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. .

Sainte-Colombe 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 05 05

English : Octobre Rose

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre Rose Sainte-Colombe a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre