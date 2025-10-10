Octobre rose : santé de la femme à Bellevue – Square des Lauriers & Maison de santé de Bellevue Square des Lauriers – Michelle Palas Nantes

Octobre rose : santé de la femme à Bellevue – Square des Lauriers & Maison de santé de Bellevue Square des Lauriers – Michelle Palas Nantes vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 13:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant, En famille, Adulte, Jeune Public

Mardi 7 octobre au square des Lauriers :pique-nique partagé au square des Lauriers derrière la MHC : 12h-13h30Départ de la déambulation dans le quartier à 14hStands d’information et de jeux au square des Lauriers : 15h – 17h Vendredi 10 octobre à la Maison de santé de Bellevue 13h-17h :Ateliers autour de la santé de la femme avec des professionnelles de santé, dépistage, information

Square des Lauriers – Michelle Palas Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100