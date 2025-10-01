Octobre Rose Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Octobre Rose Médiathèque Communautaire Sarreguemines mercredi 1 octobre 2025.

Octobre Rose

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

Chaque année, le mois d’octobre se pare de rose pour sensibiliser la population au cancer du sein et rappeler l’importance du dépistage à tout âge. En effet, le cancer du sein demeure un enjeu majeur de santé publique, car il s’agit du cancer le plus fréquent chez la femme en France. Il représente également la première cause de mortalité par cancer chez les femmes.

L’information et la prévention sont donc des armes essentielles contre cette maladie. Nous vous invitons ainsi à une journée entièrement dédiée à cet enjeu de santé.

Le programme détaillé avec les horaires sera bientôt disponible, mais voici un aperçu de ce qui vous attend

• Ateliers pratiques prévention, dépistage, bien-être

• Rencontres avec des associations locales impliquées dans la prévention, l’accompagnement et le soutien aux malades

• Conférence santé animée par des professionnels

• Témoignages de patientes

Cette initiative est organisée en partenariat avec la Ville de Sarreguemines, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS), la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de la Vallée de la Sarre, l’Hôpital Robert-Pax et la Ligue contre le cancer.Tout public

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

English :

Every year, the month of October is decked out in pink to raise awareness of breast cancer and remind people of the importance of screening at all ages. Breast cancer remains a major public health issue, as it is the most common cancer among women in France. It is also the leading cause of cancer-related death in women.

Information and prevention are therefore essential weapons against this disease. We therefore invite you to a day entirely dedicated to this health issue.

The detailed program and timetable will be available soon, but here’s an overview of what’s in store:

? practical workshops on prevention, screening and well-being

meetings with local associations involved in prevention, accompaniment and support for sufferers

health conferences led by professionals

? patient testimonials

This initiative is organized in partnership with the City of Sarreguemines, the Communauté d?Agglomération Sarreguemines Confluences as part of the Contrat Local de Santé (CLS), the Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de la Vallée de la Sarre, the Hôpital Robert-Pax and the Ligue contre le cancer.

German :

Jedes Jahr im Oktober wird die Farbe Rosa verwendet, um das Bewusstsein für Brustkrebs zu schärfen und an die Bedeutung der Früherkennung in jedem Alter zu erinnern. Brustkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen in Frankreich und stellt somit eine große Herausforderung für die öffentliche Gesundheit dar. Er ist die häufigste krebsbedingte Todesursache bei Frauen.

Aufklärung und Prävention sind daher die wichtigsten Waffen im Kampf gegen diese Krankheit. Wir laden Sie zu einem Tag ein, der ganz diesem Thema gewidmet ist.

Das detaillierte Programm mit den Uhrzeiten wird in Kürze veröffentlicht, aber hier schon einmal ein Überblick über das, was Sie erwartet:

? praktische Workshops: Prävention, Früherkennung, Wohlbefinden

treffen mit lokalen Vereinen, die sich für Prävention, Begleitung und Unterstützung von Patienten einsetzen

? von Fachleuten geleitete Gesundheitskonferenz

erfahrungsberichte von Patientinnen

Diese Initiative wird in Partnerschaft mit der Stadt Sarreguemines, der Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences im Rahmen des Contrat Local de Santé (CLS), der Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de la Vallée de la Sarre, dem Hôpital Robert-Pax und der Ligue contre le cancer organisiert.

Italiano :

Ogni anno il mese di ottobre si tinge di rosa per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cancro al seno e ricordare l’importanza dello screening a tutte le età. Il cancro al seno rimane un importante problema di salute pubblica, essendo il tumore più comune tra le donne in Francia. È anche la principale causa di morte per cancro nelle donne.

L’informazione e la prevenzione sono quindi armi essenziali contro questa malattia. Vi invitiamo a una giornata interamente dedicata a questo problema di salute.

Il programma dettagliato e gli orari saranno disponibili a breve, ma ecco un assaggio di ciò che ci aspetta:

workshop pratici su prevenzione, screening e benessere

incontri con le associazioni locali che si occupano di prevenzione, accompagnamento e sostegno ai pazienti

conferenze sulla salute condotte da professionisti

testimonianze di pazienti

Questa iniziativa è organizzata in collaborazione con la città di Sarreguemines, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences nell’ambito del Contratto Locale di Salute (CLS), la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de la Vallée de la Sarre, l’Hôpital Robert-Pax e la Ligue contre le cancer.

Espanol :

Cada año, el mes de octubre se engalana de rosa para concienciar sobre el cáncer de mama y recordar la importancia de someterse a pruebas de detección a todas las edades. El cáncer de mama sigue siendo un importante problema de salud pública, ya que es el cáncer más frecuente entre las mujeres en Francia. También es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres.

Por ello, la información y la prevención son armas esenciales contra esta enfermedad. Le invitamos a una jornada dedicada íntegramente a este problema de salud.

El programa detallado y los horarios estarán disponibles en breve, pero aquí tiene una muestra de lo que le espera:

? talleres prácticos sobre prevención, detección y bienestar

encuentros con asociaciones locales implicadas en la prevención, el acompañamiento y el apoyo a los pacientes

conferencias sobre salud dirigidas por profesionales

testimonios de pacientes

Esta iniciativa se organiza en colaboración con la ciudad de Sarreguemines, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences en el marco del Contrato Local de Salud (CLS), la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de la Vallée de la Sarre, el Hôpital Robert-Pax y la Ligue contre le cancer.

