Octobre rose Séance d’activité physique adaptée Salle Espalungue Arudy

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy Pyrénées-Atlantiques

Pour la troisième année consécutive, la Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) d’Arudy proposent une journée Octobre rose autour de la prévention contre le cancer du sein, colorectal et du col de l’utérus. A cette occasion, des activités sportives sont proposés sur plusieurs jours. Inscriptions le 11 Octobre à la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Arudy. ou via le QRCode de l’affiche (places limitées).

– Lundi 13/10 de 10h à 11h Séance d’activité physique adaptée avec l’association Siel Bleu à la Salle Espalungue à Arudy

– Mardi 14/10 de 18h à 19h30 Séance découverte Pagaie Santé canoë sur le lac de Castet

– Mercredi 15/10 de 11h à 11h45 Séance de Pilates à La Salle à Arudy

– Jeudi 16/10 de 18h30 à 19h30 Séance de danse sociale, expression corporelle par Sueli Andrade de l’association Le Théâtre du grenier à la Salle Espalungue à Arudy .

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 85 27

