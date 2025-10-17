Octobre Rose Séance de cinéma La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

Octobre Rose Séance de cinéma La Numéro 3 Riec-sur-Bélon vendredi 17 octobre 2025.

Octobre Rose Séance de cinéma

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Cette année, et pour la deuxième année consécutive, le CCAS et la commune marquent leur soutien solidaire au mouvement National de lutte contre le cancer du sein, dans le cadre de l’opération Octobre Rose .

Vous êtes ainsi invité.é.s à la diffusion du film De plus belle avec Florence Foresti, Mathieu Kasowitz et Nicole Garcia, film reconnu pour son traitement subtil de ce sujet parfois compliqué et douloureux, mais pour lequel la rémission peut-être au rendez-vous.

La séance aura lieu le vendredi 17 octobre à 20h30, à la Numéro 3.

C’est gratuit bien évidemment, n’hésitez pas à participer à la diffusion de ce film, que vous soyez concerné.é.s de près, ou de loin. .

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 91 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre Rose Séance de cinéma Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2025-10-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS