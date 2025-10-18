Octobre Rose Séance de fitness avec l’école de rugby à XIII Villefranche-de-Rouergue

Octobre Rose Séance de fitness avec l’école de rugby à XIII Villefranche-de-Rouergue samedi 18 octobre 2025.

Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

Ouvert et accessible à tous.
Tous les participants sont invités à venir en rose.
Séance 4 €
Tous les bénéfices des actions menées seront reversés au Cocon Aveyronnais (association Tout le Monde Contre le Cancer) 4  .

Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie  

English :

Open and accessible to all.
All participants are invited to wear pink.
Session 4 ?

German :

Offen und für alle zugänglich.
Alle Teilnehmer sind eingeladen, in Pink zu kommen.
Sitzung 4 ?

Italiano :

Aperto e accessibile a tutti.
Tutti i partecipanti sono invitati a vestirsi di rosa.
Sessione 4 ?

Espanol :

Abierto y accesible a todos.
Se invita a todos los participantes a vestir de rosa.
Sesión 4 ?

