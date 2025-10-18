Octobre Rose Séance de fitness avec l’école de rugby à XIII Villefranche-de-Rouergue
Octobre Rose Séance de fitness avec l’école de rugby à XIII Villefranche-de-Rouergue samedi 18 octobre 2025.
Octobre Rose Séance de fitness avec l’école de rugby à XIII
Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Ouvert et accessible à tous.
Tous les participants sont invités à venir en rose.
Séance 4 €
Tous les bénéfices des actions menées seront reversés au Cocon Aveyronnais (association Tout le Monde Contre le Cancer) 4 .
Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
English :
Open and accessible to all.
All participants are invited to wear pink.
Session 4 ?
German :
Offen und für alle zugänglich.
Alle Teilnehmer sind eingeladen, in Pink zu kommen.
Sitzung 4 ?
Italiano :
Aperto e accessibile a tutti.
Tutti i partecipanti sono invitati a vestirsi di rosa.
Sessione 4 ?
Espanol :
Abierto y accesible a todos.
Se invita a todos los participantes a vestir de rosa.
Sesión 4 ?
L’événement Octobre Rose Séance de fitness avec l’école de rugby à XIII Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-10-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)