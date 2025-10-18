Octobre Rose Séance de fitness avec l’école de rugby à XIII Villefranche-de-Rouergue

4

Début : Samedi 2025-10-18

Ouvert et accessible à tous.

Tous les participants sont invités à venir en rose.

Séance 4 €

Tous les bénéfices des actions menées seront reversés au Cocon Aveyronnais (association Tout le Monde Contre le Cancer) 4 .

Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

English :

Open and accessible to all.

All participants are invited to wear pink.

Session 4 ?

German :

Offen und für alle zugänglich.

Alle Teilnehmer sind eingeladen, in Pink zu kommen.

Sitzung 4 ?

Italiano :

Aperto e accessibile a tutti.

Tutti i partecipanti sono invitati a vestirsi di rosa.

Sessione 4 ?

Espanol :

Abierto y accesible a todos.

Se invita a todos los participantes a vestir de rosa.

Sesión 4 ?

