Octobre rose Séance photo L’Ancrage Eu

Octobre rose Séance photo L’Ancrage Eu vendredi 24 octobre 2025.

Octobre rose Séance photo

L’Ancrage 17 Chemin des Veillées Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-24 17:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Seul(e), entre ami(e)s ou en famille, rejoignez le pôle jeunesse de l’Ancrage pour une séance photo gratuite et conviviale, occasion de créer des souvenirs tout en soulignant l’importance cruciale du dépistage et de la sensibilisation au cancer du sein.

Au programme un espace photo avec des accessoires et toutes vos photos envoyées par courriel.

Gratuit. .

L’Ancrage 17 Chemin des Veillées Eu 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 06 50

English : Octobre rose Séance photo

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre rose Séance photo Eu a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers