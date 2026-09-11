Octobre Rose : sensibilisation contre le cancer du sein Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Octobre Rose : sensibilisation contre le cancer du sein

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 11:00:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

Mardi 27 octobre à 11 h, l’association Reboob intervient à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer pour sensibiliser le public à la lutte contre le cancer du sein, dans le cadre d’Octobre Rose.

Dans le cadre d’Octobre Rose, l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer accueille le mardi 27 octobre, à 11 h, une intervention de l’association Reboob. Cette action a pour objectif d’informer et de sensibiliser le public à la lutte contre le cancer du sein.

Un temps d’échange et de prévention ouvert à tous, à l’occasion du mois de mobilisation nationale contre cette maladie.

Infos pratiques

Date : mardi 27 octobre

Horaire : 11 h

Lieu : Office de Tourisme, 32 boulevard Fernand Moureaux, Trouville-sur-Mer

Intervenant : association Reboob

Dans le cadre d’Octobre Rose .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie reboob.renseignements@gmail.com

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English : Octobre Rose : sensibilisation contre le cancer du sein

On Tuesday 27 October at 11 am, the Reboob charity will be holding an event at the Trouville-sur-Mer Tourist Office to raise public awareness of the fight against breast cancer, as part of Pink October.

L’événement Octobre Rose : sensibilisation contre le cancer du sein Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville