Octobre Rose : sensibilisation contre le cancer du sein Office de Tourisme Trouville-sur-Mer
mardi 27 octobre 2026 · Office de Tourisme · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Octobre Rose : sensibilisation contre le cancer du sein
Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 11:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Mardi 27 octobre à 11 h, l’association Reboob intervient à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer pour sensibiliser le public à la lutte contre le cancer du sein, dans le cadre d’Octobre Rose.
Dans le cadre d’Octobre Rose, l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer accueille le mardi 27 octobre, à 11 h, une intervention de l’association Reboob. Cette action a pour objectif d’informer et de sensibiliser le public à la lutte contre le cancer du sein.
Un temps d’échange et de prévention ouvert à tous, à l’occasion du mois de mobilisation nationale contre cette maladie.
Infos pratiques
Date : mardi 27 octobre
Horaire : 11 h
Lieu : Office de Tourisme, 32 boulevard Fernand Moureaux, Trouville-sur-Mer
Intervenant : association Reboob
Dans le cadre d’Octobre Rose .
Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie reboob.renseignements@gmail.com
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English : Octobre Rose : sensibilisation contre le cancer du sein
On Tuesday 27 October at 11 am, the Reboob charity will be holding an event at the Trouville-sur-Mer Tourist Office to raise public awareness of the fight against breast cancer, as part of Pink October.
L’événement Octobre Rose : sensibilisation contre le cancer du sein Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville
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