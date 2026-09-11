Informations pratiques

Serres-Castet

Octobre Rose

Place des 4 saisons Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

9h : parcours à pied ou à vélo avec l’Amicale Laïque l’Esperance Serres-Castet. Stand don du sang et métier de l’armée. Pâtisseries roses.

9h : stands de prévention et des ateliers de sensibilisation avec La Ligue contre le cancer et la CPAM.

Venez réaliser un smoothie 100% fruits en pédalant !

9h30 : danse et chant. avec l’asso Abaian.

11h : “Flash Mob” avec Katia et ses élèves de l’Amicale Laïque.

10h : stand peinture “empreintes de mains” avec l’APE.

L’après-midi :

13h30 : tournoi de Padel Americano féminin.

16h/17h : cours de zumba à la salle du Trinquet.

Pour l’occasion, les commerces de la place se colorent en rose grâce aux réalisations confectionnées par la section Patchwork de l’Amicale Laïque. N’hésitez pas à venir admirer leur travail ! .

Place des 4 saisons Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Octobre Rose

L’événement Octobre Rose Serres-Castet a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT64 Béarn – Pays Basque