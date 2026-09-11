Octobre Rose Serres-Castet
samedi 10 octobre 2026 · Serres-Castet
Informations pratiques
Serres-Castet
Octobre Rose
Place des 4 saisons Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
9h : parcours à pied ou à vélo avec l’Amicale Laïque l’Esperance Serres-Castet. Stand don du sang et métier de l’armée. Pâtisseries roses.
9h : stands de prévention et des ateliers de sensibilisation avec La Ligue contre le cancer et la CPAM.
Venez réaliser un smoothie 100% fruits en pédalant !
9h30 : danse et chant. avec l’asso Abaian.
11h : “Flash Mob” avec Katia et ses élèves de l’Amicale Laïque.
10h : stand peinture “empreintes de mains” avec l’APE.
L’après-midi :
13h30 : tournoi de Padel Americano féminin.
16h/17h : cours de zumba à la salle du Trinquet.
Pour l’occasion, les commerces de la place se colorent en rose grâce aux réalisations confectionnées par la section Patchwork de l’Amicale Laïque. N’hésitez pas à venir admirer leur travail ! .
Place des 4 saisons Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 66
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English : Octobre Rose
L’événement Octobre Rose Serres-Castet a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT64 Béarn – Pays Basque
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