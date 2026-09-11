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AGENDA · Serres-Castet

Octobre Rose Serres-Castet

samedi 10 octobre 2026 · Serres-Castet

Octobre Rose Serres-Castet

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place des 4 saisons
Ville
64121 Serres-Castet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Serres-Castet

Octobre Rose

Place des 4 saisons Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :
2026-10-10

9h : parcours à pied ou à vélo avec l’Amicale Laïque l’Esperance Serres-Castet. Stand don du sang et métier de l’armée. Pâtisseries roses.
9h : stands de prévention et des ateliers de sensibilisation avec La Ligue contre le cancer et la CPAM.
Venez réaliser un smoothie 100% fruits en pédalant !
9h30 : danse et chant. avec l’asso Abaian.
11h : “Flash Mob” avec Katia et ses élèves de l’Amicale Laïque.
10h : stand peinture “empreintes de mains” avec l’APE.
L’après-midi :
13h30 : tournoi de Padel Americano féminin.
16h/17h : cours de zumba à la salle du Trinquet.
Pour l’occasion, les commerces de la place se colorent en rose grâce aux réalisations confectionnées par la section Patchwork de l’Amicale Laïque. N’hésitez pas à venir admirer leur travail !   .

Place des 4 saisons Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 66 

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English : Octobre Rose

L’événement Octobre Rose Serres-Castet a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT64 Béarn – Pays Basque

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