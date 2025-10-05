Octobre Rose Seuil-d’Argonne
Octobre Rose Seuil-d’Argonne dimanche 5 octobre 2025.
Octobre Rose
Seuil-d’Argonne Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Matinée marche ( à partir de 9h00) et VTT ( à partir de 10h30)
12h00: Restauration offerte pour toute inscription
14h00: Après midi Jeux de société, Tarot, Belote, Ping Pong, Tir a l’arc
Tarif 10€ ( 5€ reversé à la ligue + repas chaud)
– Marche / VTT + repas 10€
– Jeux activités + repas: 10€
– Jeux activés après midi sans repas: 5€ reversés à la ligueTout public
Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 6 74 13 08 00
English :
Morning walk (starting at 9:00 am) and mountain bike ride (starting at 10:30 am)
12:00 pm: Catering offered for all registrations
2:00 pm: Afternoon board games, Tarot, Belote, Ping-Pong, Archery
Price 10? ( 5? donated to the league + hot meal)
– Walking / Mountain biking + lunch: 10?
– Games activities + meal: 10?
– Afternoon activity games without meal: 5? donated to the league
German :
Vormittag Wanderung ( ab 9.00 Uhr) und Mountainbike ( ab 10.30 Uhr)
12.00 Uhr: Kostenlose Verpflegung bei Anmeldung
14.00 Uhr: Nachmittags Gesellschaftsspiele, Tarot, Boule, Ping Pong, Bogenschießen
Preis 10 ? (5 ? gehen an die Liga + warmes Essen)
– Wanderung / Mountainbike + Mahlzeit: 10?
– Spiele und Aktivitäten + Mahlzeit: 10?
– Spiele nach dem Mittagessen ohne Mahlzeit: 5? an die Liga
Italiano :
Passeggiata mattutina (dalle 9.00) e giro in mountain bike (dalle 10.30)
12:00: Catering offerto per tutte le iscrizioni
14:00: Pomeriggio: giochi da tavolo, tarocchi, belote, ping pong, tiro con l’arco
Prezzo 10? (5? devoluti alla lega + pasto caldo)
– Passeggiate a piedi o in mountain bike + pasto: 10?
– Attività di gioco + pasto: 10?
– Attività pomeridiana giochi senza pasto: 5? devoluti alla Lega
Espanol :
Caminata matinal (a partir de las 9.00 h) y paseo en bicicleta de montaña (a partir de las 10.30 h)
12h00: Catering ofrecido para todas las inscripciones
14h00: Tarde: Juegos de mesa, Tarot, Belote, Ping Pong, Tiro con arco
Precio 10? (5? donados a la liga + comida caliente)
– Senderismo / Bicicleta de montaña + comida: 10?
– Juegos de actividades + comida: 10?
– Actividad de tarde juegos sin comida: 5? donados a la liga
L’événement Octobre Rose Seuil-d’Argonne a été mis à jour le 2025-09-09 par OT COEUR DE LORRAINE