OCTOBRE ROSE SALLE DES FÊTES Seysses

OCTOBRE ROSE SALLE DES FÊTES Seysses mardi 14 octobre 2025.

OCTOBRE ROSE

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne

Début : 2025-10-14 09:30:00

fin : 2025-10-14 12:30:00

2025-10-14

Participez à cette master classe de zumba à l’occasion d’octobre rose.

Dans le cadre d’Octobre Rose, la ville de Seysses se mobilise pour la lutte contre le cancer du sein. Le 04 octobre, retrouvez une master class de Zumba ! L’ensemble des dons récoltés sera reversé à la recherche contre le cancer du sein. .

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 infos@mairie-seysses.fr

English :

Take part in this Zumba masterclass to celebrate pink October.

German :

Nehmen Sie an diesem Zumba-Meisterkurs anlässlich des Rosa Oktobers teil.

Italiano :

Partecipate a questa masterclass di zumba in occasione dell’ottobre rosa.

Espanol :

Participa en esta masterclass de zumba con motivo del octubre rosa.

