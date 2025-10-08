Octobre rose Soirée conférence Pontarlier
Octobre rose Soirée conférence
Théâtre B. Blier Pontarlier Doubs
Début : 2025-10-08 19:00:00
fin : 2025-10-08 22:00:00
2025-10-08
Organisé par la ville de Pontarlier.
Projection d’un film-documentaire de Semons l’Espoir ainsi qu’une conférence de Quentin Jacquinot.
Ouvert à tous et toute. .
Théâtre B. Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 54 c.choukra-allah@ville-pontarlier.com
