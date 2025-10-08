Octobre rose Soirée conférence Pontarlier

Octobre rose Soirée conférence

Théâtre B. Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-08 19:00:00

fin : 2025-10-08 22:00:00

2025-10-08

Organisé par la ville de Pontarlier.

Projection d’un film-documentaire de Semons l’Espoir ainsi qu’une conférence de Quentin Jacquinot.

Ouvert à tous et toute. .

Théâtre B. Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 54 c.choukra-allah@ville-pontarlier.com

