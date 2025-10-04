Octobre Rose Soirée dansante caritative Monts

Octobre Rose Soirée dansante caritative

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Le CCAS et la Ville de Monts vous convient à l’édition montoise du mois solidaire au profit de la lutte contre le cancer du sein et de la prévention de la maladie.

20h30-23h soirée dansante caritative à l’Espace culturel Jean Cocteau avec le soutien de Domitys

️ Octobre Rose 2025 un mois 100% solidaire

Octobre Rose à Monts débute par deux rendez-vous

samedi 4 octobre

8h-13h rencontre avec l’association Au sein des femmes de Touraine, place de La Rauderie

Les inscriptions pour participer à la soirée sont ouvertes (entrée 8€ versée au profit de Au Sein des Femmes de Touraine)

Les organisateurs remercient les partenaires, les bénévoles et les services municipaux associés à cette grande opération… ainsi que vous, futurs participants, pour votre soutien.

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 11 92 ccas@monts.fr

English :

? The CCAS and the Ville de Monts invite you to the Monts edition of the Month of Solidarity in aid of the fight against breast cancer and the prevention of the disease.

? 8.30pm-11pm: charity dance at Espace culturel Jean Cocteau with the support of Domitys

German :

? Das CCAS und die Stadt Monts laden Sie zur Monts-Ausgabe des Solidaritätsmonats ein, der dem Kampf gegen Brustkrebs und der Prävention der Krankheit zugute kommt.

? 20.30-23.00 Uhr: Wohltätigkeits-Tanzabend im Kulturzentrum Jean Cocteau mit Unterstützung von Domitys

Italiano :

? Il CCAS e la Città di Monts vi invitano all’edizione di Monts del mese della solidarietà a favore della lotta contro il cancro al seno e della prevenzione della malattia.

20.30-11.00: ballo di beneficenza all’Espace culturel Jean Cocteau con il sostegno di Domitys

Espanol :

? La CCAS y el Ayuntamiento de Monts le invitan a la edición de Monts del mes solidario a favor de la lucha contra el cáncer de mama y la prevención de la enfermedad.

? 20.30 h-23 h: baile benéfico en el Espace culturel Jean Cocteau con el apoyo de Domitys

