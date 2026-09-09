Octobre Rose – Soirée musicale Salle des Fêtes Chevanceaux

Informations pratiques

Chevanceaux

Octobre Rose – Soirée musicale

Salle des Fêtes Place de la Mairie Chevanceaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 21:00:00

fin : 2026-10-10 02:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Soirée musicale des années 80 à nos jours animée par DJ Alex au profit du Ruban Rose.

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Salle des Fêtes Place de la Mairie Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 80 47 71 lestritonschevancelais@gmail.com

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English :

A musical evening featuring music from the ’80s to the present, hosted by DJ Alex, to benefit Ruban Rose.

L’événement Octobre Rose – Soirée musicale Chevanceaux a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge