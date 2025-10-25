Octobre rose soirée théâtre Salle Eugène Le Roy Le Bugue

Octobre rose soirée théâtre Salle Eugène Le Roy Le Bugue samedi 25 octobre 2025.

Octobre rose soirée théâtre

Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

2025-10-25

Soirée théâtre organisée dans le cadre d’Octobre Rose par l’antenne du Bugue de la Ligue contre le cancer

2 pièces au programme de la soirée

– Les Poules par la troupe de l’association Les Coquelicots

– WhatsAppiennes par la troupe les Strapantins

Tombola

Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 49 60 85

English : Octobre rose soirée théâtre

Theater evening organized by the Le Bugue branch of the Ligue contre le cancer as part of the October Rose campaign

2 plays on the program for the evening:

– Les Poules by the troupe of the association Les Coquelicots

– WhatsAppiennes by the troupe Les Strapantins

Tombola

German : Octobre rose soirée théâtre

Theaterabend, der im Rahmen des Rosa Oktobers von der Zweigstelle der Krebsliga in Le Bugue organisiert wird

auf dem Programm des Abends stehen 2 Stücke

– Les Poules von der Theatergruppe des Vereins Les Coquelicots

– WhatsAppiennes von der Theatergruppe Les Strapantins

Tombola

Italiano :

Serata teatrale organizzata nell’ambito dell’Ottobre Rosa dalla sezione di Le Bugue della Ligue contre le cancer (Lega contro il cancro)

2 spettacoli in programma per la serata:

– Les Poules della troupe dell’associazione Les Coquelicots

– WhatsAppiennes della troupe Les Strapantins

Lotteria

Espanol : Octobre rose soirée théâtre

Velada teatral organizada en el marco del Octubre Rosa por la sección de Le Bugue de la Ligue contre le cancer (Liga contra el cáncer)

2 obras en el programa de la velada:

– Les Poules de la compañía de la asociación Les Coquelicots

– WhatsAppiennes de la compañía Les Strapantins

Sorteo

