Octobre Rose Sophrologie en plein air Montcuq-en-Quercy-Blanc
Jardin des consuls Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-04 14:30:00
Séance gratuite de sophrologie en plein air par Roselyne Carpentier, sophrologue à Montcuq.
Jardin des consuls ou salle St Paul si pluie.
Jardin des consuls Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 80 05
English :
Free outdoor sophrology session with Roselyne Carpentier, sophrologist in Montcuq.
Jardin des consuls or salle St Paul if it rains.
German :
Kostenlose Sophrologie-Sitzung im Freien mit Roselyne Carpentier, Sophrologin in Montcuq.
Jardin des consuls oder St-Paul-Saal bei Regen.
Italiano :
Sessione gratuita di terapia di rilassamento all’aperto con Roselyne Carpentier, terapista del rilassamento con sede a Montcuq.
Jardin des consoles o Salle St Paul in caso di pioggia.
Espanol :
Sesión gratuita de terapia de relajación al aire libre con Roselyne Carpentier, terapeuta de relajación afincada en Montcuq.
Jardin des consuls o salle St Paul si llueve.
