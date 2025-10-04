Octobre Rose Sophrologie en plein air Montcuq-en-Quercy-Blanc

samedi 4 octobre 2025.

Jardin des consuls Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

14:30:00
2025-10-04

Séance gratuite de sophrologie en plein air par Roselyne Carpentier, sophrologue à Montcuq.

Jardin des consuls ou salle St Paul si pluie.
English :

Free outdoor sophrology session with Roselyne Carpentier, sophrologist in Montcuq.

Jardin des consuls or salle St Paul if it rains.

German :

Kostenlose Sophrologie-Sitzung im Freien mit Roselyne Carpentier, Sophrologin in Montcuq.

Jardin des consuls oder St-Paul-Saal bei Regen.

Italiano :

Sessione gratuita di terapia di rilassamento all’aperto con Roselyne Carpentier, terapista del rilassamento con sede a Montcuq.

Jardin des consoles o Salle St Paul in caso di pioggia.

Espanol :

Sesión gratuita de terapia de relajación al aire libre con Roselyne Carpentier, terapeuta de relajación afincada en Montcuq.

Jardin des consuls o salle St Paul si llueve.

