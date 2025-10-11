Octobre Rose Sotteville-sur-Mer

Octobre Rose Sotteville-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose

Mairie Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Venez marcher avec nous pour cet évènement solidaire avec une participation minimum de 5€.

A partir de 15h00. .

Mairie Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 62 28

English : Octobre Rose

