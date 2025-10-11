Octobre Rose Sotteville-sur-Mer
Octobre Rose Sotteville-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.
Octobre Rose
Mairie Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Venez marcher avec nous pour cet évènement solidaire avec une participation minimum de 5€.
A partir de 15h00. .
Mairie Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 62 28
