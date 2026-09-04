Octobre Rose sous les Étoiles Parc du château de Marbeaumont Bar-le-Duc
samedi 10 octobre 2026 · Parc du château de Marbeaumont · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Octobre Rose sous les Étoiles
Parc du château de Marbeaumont 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 17:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
La section Marche Nordique / Randonnée de l’ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud apporte son soutien dans la lutte contre le cancer du sein et organise Octobre Rose sous les Étoiles.
– une randonnée famille de 5 km avec animations enfants : départs libres de 17h30 à 19h
– une randonnée de 8 km autour de Bar-le-Duc : départs libres de 18h à 19h30, départ groupé à 19h30
Inscription en ligne sur Helloasso ou sur place.
N’oubliez pas vos lampes.Tout public
6 .
Parc du château de Marbeaumont 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 48 95 80 39 bar-le-duc@asptt.com
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English :
The Nordic Walking/Hiking Section of the ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud is lending its support to the fight against breast cancer and is organizing “Pink October Under the Stars.”
– A 5-km family hike with activities for children: open start times from 5:30 p.m. to 7:00 p.m.
– An 8-km hike around Bar-le-Duc: self-paced starts from 6:00 PM to 7:30 PM, group start at 7:30 PM
Register online at Helloasso or on-site.
Don’t forget your flashlights.
L’événement Octobre Rose sous les Étoiles Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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