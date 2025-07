[Octobre Rose] Spectacle de variétés Casino de Dieppe Dieppe

[Octobre Rose] Spectacle de variétés Casino de Dieppe Dieppe dimanche 26 octobre 2025.

[Octobre Rose] Spectacle de variétés

Casino de Dieppe /3 Boulevard de Verdun Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 15:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Le Collectif Octobre Rose Dieppois propose un spectacle de variétés au profit du centre de recherche Henri Becquerel. Pour cette 8 ème édition, plusieurs artistes offriront leur voix pour faire avancer la recherche contre le cancer tout en vous offrant un spectacle époustouflant

– Le trio MVD https://www.facebook.com/p/MVD-Modern-Vintage-Diva-61556712614052/

– SC Younes https://www.facebook.com/sc.younes.3/

– Aeryn https://www.facebook.com/people/Aeryn-Music-Covers/61555329485323/?_rdr

Vente des billets à l’accueil de l’Office de Tourisme.

Billetterie en ligne sur notre site à venir

Le Collectif Octobre Rose Dieppois propose un spectacle de variétés au profit du centre de recherche Henri Becquerel. Pour cette 8 ème édition, plusieurs artistes offriront leur voix pour faire avancer la recherche contre le cancer tout en vous offrant un spectacle époustouflant

– Le trio MVD https://www.facebook.com/p/MVD-Modern-Vintage-Diva-61556712614052/

– SC Younes https://www.facebook.com/sc.younes.3/

– Aeryn https://www.facebook.com/people/Aeryn-Music-Covers/61555329485323/?_rdr

Vente des billets à l’accueil de l’Office de Tourisme.

Billetterie en ligne sur notre site à venir .

Casino de Dieppe /3 Boulevard de Verdun Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 40 89 30

English : [Octobre Rose] Spectacle de variétés

The Dieppois Pink October Collective is putting on a variety show in aid of the Henri Becquerel research center. For this 8th edition, several artists will offer their voices to advance cancer research, while offering you a breathtaking show:

– The MVD trio: https://www.facebook.com/p/MVD-Modern-Vintage-Diva-61556712614052/

– SC Younes: https://www.facebook.com/sc.younes.3/

– Aeryn https://www.facebook.com/people/Aeryn-Music-Covers/61555329485323/?_rdr

Tickets on sale at the Tourist Office.

Online ticketing: on our upcoming website

German :

Das Collectif Octobre Rose Dieppois bietet eine Varieté-Show zugunsten des Henri-Becquerel-Forschungszentrums an. In dieser achten Ausgabe werden mehrere Künstler ihre Stimmen zur Verfügung stellen, um die Krebsforschung voranzutreiben und Ihnen eine atemberaubende Show zu bieten:

– Das Trio MVD: https://www.facebook.com/p/MVD-Modern-Vintage-Diva-61556712614052/

– SC Younes: https://www.facebook.com/sc.younes.3/

– Aeryn: https://www.facebook.com/people/Aeryn-Music-Covers/61555329485323/?_rdr

Kartenverkauf an der Rezeption des Office de Tourisme.

Online-Ticketing: auf unserer Website in Kürze

Italiano :

Il Collettivo Dieppois Pink October organizza uno spettacolo di varietà a favore del centro di ricerca Henri Becquerel. Per questa ottava edizione, diversi artisti offriranno la loro voce a sostegno della ricerca sul cancro in uno spettacolo mozzafiato:

– Il trio MVD: https://www.facebook.com/p/MVD-Modern-Vintage-Diva-61556712614052/

– SC Younes: https://www.facebook.com/sc.younes.3/

– Aeryn: https://www.facebook.com/people/Aeryn-Music-Covers/61555329485323/?_rdr

Biglietti in vendita presso l’Ufficio del Turismo.

Biglietteria online: sul nostro sito web di prossima apertura

Espanol :

El Colectivo Octubre Rosa de Dieppois organiza un espectáculo de variedades en beneficio del centro de investigación Henri Becquerel. En esta 8ª edición, varios artistas ofrecen su voz a favor de la investigación contra el cáncer en un espectáculo sobrecogedor:

– El trío MVD: https://www.facebook.com/p/MVD-Modern-Vintage-Diva-61556712614052/

– SC Younes: https://www.facebook.com/sc.younes.3/

– Aeryn: https://www.facebook.com/people/Aeryn-Music-Covers/61555329485323/?_rdr

Venta de entradas en la Oficina de Turismo.

Venta de entradas en línea: en nuestro próximo sitio web

L’événement [Octobre Rose] Spectacle de variétés Dieppe a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie