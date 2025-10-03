Octobre rose Spectacle-débat « Les Dépisteuses » Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu

Octobre rose Spectacle-débat « Les Dépisteuses » Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu vendredi 3 octobre 2025.

Octobre rose Spectacle-débat « Les Dépisteuses »

Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 19:30:00

fin : 2025-10-03 20:10:00

Date(s) :

2025-10-03

Gratuit Ouvert à tous Sur inscription

Représentation de la pièce « Les dépisteuses », suivi d’un débat en présence de professionnels de santé / Jeanne FORESTIER, infirmière coordinatrice en cancérologie du Centre hospitalier de Dieppe, et Mme

Catherine ALVO, sage-femme du Centre Médico-Social de Eu, qui pourront répondre aux questions du public, puis d’un moment de convivialité.

Accueil du public à partir de 19h00. .

Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 53 60 o2s@villes-soeurs.fr

English : Octobre rose Spectacle-débat « Les Dépisteuses »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre rose Spectacle-débat « Les Dépisteuses » Eu a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers