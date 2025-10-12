Octobre Rose Sports en rose Gisors

Gisors

12 octobre 2025

2025-10-12

2025-10-12

Depuis plusieurs années, la Ville de Gisors se mobilise avec force pour Octobre Rose, l’événement caritatif mondial dédié à la lutte contre le cancer du sein. Cette année encore, la municipalité répond présente avec Sports en rose. Rendez-vous au Complexe Maurice Tassus pour une matinée 100 % sport et solidarité, organisée en collaboration avec le Gisors Athletic Club. Des activités sportives accessibles à tous les niveaux vous attendent et une marche de 5km.

L’intégralité des fonds sera reversée pour la lutte contre le cancer du sein par l’association.

Programme disponible dans les structures de la ville et sur les réseaux sociaux. .

Rue du Mont-de-l’Aigle Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 90 culturel@mairie-gisors.fr

