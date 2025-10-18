OCTOBRE ROSE STAGE ZUMBA Sainte-Foy-d’Aigrefeuille

OCTOBRE ROSE STAGE ZUMBA

SALLE DES FÊTES Sainte-Foy-d’Aigrefeuille Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Faites du bien à votre corps et a leur combat !

Rendez-vous le samedi 18 octobre à la salle des fêtes de Sainte-Foy d’Aigrefeuille pour un stage de zumba !

Ce sera de 16h à 17h pour tout le monde.

Le tarif est à 12€ par personne sur place.

Les bénéfices seront reversés intégralement à la ligue contre le cancer. 12 .

SALLE DES FÊTES Sainte-Foy-d’Aigrefeuille 31570 Haute-Garonne Occitanie rocknco31@gmail.com

English :

Do good to your body and to their fight!

German :

Tun Sie Ihrem Körper und ihrem Kampf etwas Gutes!

Italiano :

Fate del bene al vostro corpo e alla loro lotta!

Espanol :

¡Haz el bien a tu cuerpo y a su lucha!

