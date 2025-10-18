OCTOBRE ROSE STAGE ZUMBA Sainte-Foy-d’Aigrefeuille
OCTOBRE ROSE STAGE ZUMBA Sainte-Foy-d’Aigrefeuille samedi 18 octobre 2025.
OCTOBRE ROSE STAGE ZUMBA
SALLE DES FÊTES Sainte-Foy-d’Aigrefeuille Haute-Garonne
Tarif : 12 EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2025-10-18 16:00:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Faites du bien à votre corps et a leur combat !
Rendez-vous le samedi 18 octobre à la salle des fêtes de Sainte-Foy d’Aigrefeuille pour un stage de zumba !
Ce sera de 16h à 17h pour tout le monde.
Le tarif est à 12€ par personne sur place.
Les bénéfices seront reversés intégralement à la ligue contre le cancer. 12 .
SALLE DES FÊTES Sainte-Foy-d’Aigrefeuille 31570 Haute-Garonne Occitanie rocknco31@gmail.com
English :
Do good to your body and to their fight!
German :
Tun Sie Ihrem Körper und ihrem Kampf etwas Gutes!
Italiano :
Fate del bene al vostro corpo e alla loro lotta!
Espanol :
¡Haz el bien a tu cuerpo y a su lucha!
