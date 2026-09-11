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AGENDA · Le Pouliguen

Octobre Rose – Super Loto Salle André Ravache Le Pouliguen

samedi 3 octobre 2026 · Salle André Ravache · Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle André Ravache
Adresse
Place de la duchesse Anne
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Le Pouliguen

Octobre Rose – Super Loto

Salle André Ravache Place de la duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Comme chaque année, le Comité Municipal des Fêtes organise son loto du mois d’octobre et se mobilise dans le cadre de la Campagne d’Octobre Rose.
Sur réservation   .

Salle André Ravache Place de la duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 36 66 77 

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English :

L’événement Octobre Rose – Super Loto Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44

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