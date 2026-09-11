Octobre Rose – Super Loto Salle André Ravache Le Pouliguen

Informations pratiques

Le Pouliguen

Octobre Rose – Super Loto

Salle André Ravache Place de la duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Comme chaque année, le Comité Municipal des Fêtes organise son loto du mois d’octobre et se mobilise dans le cadre de la Campagne d’Octobre Rose.

Sur réservation .

Salle André Ravache Place de la duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 36 66 77

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English :

L’événement Octobre Rose – Super Loto Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44