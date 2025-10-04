Octobre Rose Tartiflette et soirée dansante Bézu-Saint-Éloi
Octobre Rose Tartiflette et soirée dansante Bézu-Saint-Éloi samedi 4 octobre 2025.
Octobre Rose Tartiflette et soirée dansante
Salle Jorelle Bézu-Saint-Éloi Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 19:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Tous les bénéfices de la soirée rose, tartiflette et soirée dansante, seront au profit de la Ligue contre le Cancer.
La soirée dansante sera animée par le groupe Lifi Artistes. .
Salle Jorelle Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 2 32 55 17 46 mairie.bezu.st.eloi@wanadoo.fr
English : Octobre Rose Tartiflette et soirée dansante
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Octobre Rose Tartiflette et soirée dansante Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2025-09-18 par Vexin Normand Tourisme