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AGENDA · Vesly

Octobre Rose Tartiflette et soirée dansante Vesly

samedi 24 octobre 2026 · Vesly

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Rue de l'Ormetel
Ville
27870 Vesly
Département
Eure
Tarif

Vesly

Octobre Rose Tartiflette et soirée dansante

Rue de l’Ormetel Vesly Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:30:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Apéritif de bienvenue avec amuse-bouche offerts.
Au menu tartiflette, salade, dessert et café.
Au profite de la lutte contre le cancer.   .

Rue de l’Ormetel Vesly 27870 Eure Normandie +33 2 32 55 64 08  contact@vesly27.fr

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English : Octobre Rose Tartiflette et soirée dansante

L’événement Octobre Rose Tartiflette et soirée dansante Vesly a été mis à jour le 2026-08-15 par Vexin Normand Tourisme