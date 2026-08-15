Informations pratiques

Vesly

Octobre Rose Tartiflette et soirée dansante

Rue de l’Ormetel Vesly Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 19:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Apéritif de bienvenue avec amuse-bouche offerts.

Au menu tartiflette, salade, dessert et café.

Au profite de la lutte contre le cancer. .

Rue de l’Ormetel Vesly 27870 Eure Normandie +33 2 32 55 64 08 contact@vesly27.fr

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English : Octobre Rose Tartiflette et soirée dansante

L’événement Octobre Rose Tartiflette et soirée dansante Vesly a été mis à jour le 2026-08-15 par Vexin Normand Tourisme