AGENDA · Vesly
Octobre Rose Tartiflette et soirée dansante Vesly
samedi 24 octobre 2026 · Vesly
Informations pratiques
Vesly
Octobre Rose Tartiflette et soirée dansante
Rue de l’Ormetel Vesly Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Apéritif de bienvenue avec amuse-bouche offerts.
Au menu tartiflette, salade, dessert et café.
Au profite de la lutte contre le cancer. .
Rue de l’Ormetel Vesly 27870 Eure Normandie +33 2 32 55 64 08 contact@vesly27.fr
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English : Octobre Rose Tartiflette et soirée dansante
L’événement Octobre Rose Tartiflette et soirée dansante Vesly a été mis à jour le 2026-08-15 par Vexin Normand Tourisme