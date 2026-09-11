[Octobre Rose] Thé Dansant à Bosc-Roger-sur-Buchy Salle La Rogeroise Bosc-Bordel

Informations pratiques

Bosc-Bordel

[Octobre Rose] Thé Dansant à Bosc-Roger-sur-Buchy

Salle La Rogeroise Route de la Houssaye Bosc-Bordel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Pour Octobre Rose, la commune de Bosc-Roger-sur-Buchy et l’association Buchy en K’Danse organisent un Thé Dansant ce dimanche 04 octobre.

Animé par le DJ Marco, pour 15€, vous aurez droit à une boisson et une pâtisserie offerte. 1€ sera reversé pour chaque inscription afin de participer à la recherche contre le cancer du sein.

Venez nombreux pour soutenir Octobre Rose. .

Salle La Rogeroise Route de la Houssaye Bosc-Bordel 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 71 42 52 24 buchyenkdanse@gmail.com

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English : [Octobre Rose] Thé Dansant à Bosc-Roger-sur-Buchy

L’événement [Octobre Rose] Thé Dansant à Bosc-Roger-sur-Buchy Bosc-Bordel a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin