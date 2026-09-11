[Octobre Rose] Thé Dansant à Bosc-Roger-sur-Buchy Salle La Rogeroise Bosc-Bordel
dimanche 4 octobre 2026 · Salle La Rogeroise · Bosc-Bordel
Informations pratiques
Bosc-Bordel
[Octobre Rose] Thé Dansant à Bosc-Roger-sur-Buchy
Salle La Rogeroise Route de la Houssaye Bosc-Bordel Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 18:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Pour Octobre Rose, la commune de Bosc-Roger-sur-Buchy et l’association Buchy en K’Danse organisent un Thé Dansant ce dimanche 04 octobre.
Animé par le DJ Marco, pour 15€, vous aurez droit à une boisson et une pâtisserie offerte. 1€ sera reversé pour chaque inscription afin de participer à la recherche contre le cancer du sein.
Venez nombreux pour soutenir Octobre Rose. .
Salle La Rogeroise Route de la Houssaye Bosc-Bordel 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 71 42 52 24 buchyenkdanse@gmail.com
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English : [Octobre Rose] Thé Dansant à Bosc-Roger-sur-Buchy
L’événement [Octobre Rose] Thé Dansant à Bosc-Roger-sur-Buchy Bosc-Bordel a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin